Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився щодо розгромної перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (4:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Щасливий, що перемогли, безумовно. Чудовий результат, яким ми зуміли сьогодні потішити наших уболівальників. Що стосується матчу, то деякими моментами я був задоволений, деякими лишився задоволений не повністю. Що, на мою думку, ми могли б покращити, так це ухвалення рішень у фінальній третині й деякі конкретні паси під час переходу з однієї половини поля на іншу. Також важливо розуміти: у нас дуже багато подорожей – як позаду, так і попереду, – з огляду на що ми берегли всіх наших футболістів. З іншого боку, в такий спосіб ми даємо позитивний ритм та енергію тим, хто отримує менше ігрового часу. Тому сьогодні, як і в попередніх матчах, були заміни. Це очікується і в майбутніх іграх.

Якщо розбирати сам перебіг подій на полі, то, направду, мене більше задовольнило те, як ми відіграли в Житомирі проти «Полісся», попри те що результат був для нас нічийним і не цілком задовільним. Але важливо усвідомлювати, що процес не відбувається за один день, і, авжеж, ми могли б зараз пожертвувати на користь результату, але таким чином втратити нашу ідентичність й не сповідувати той футбол, який є для нас основоположним.

Надважливо також усвідомлювати, що в нашій обоймі чимало 18-річних хлопців, дехто з них знаходиться дуже далеко від дому, за 12 тисяч кілометрів, і неможливо просто так їх інтегрувати чи кинути в бій – усе має відбуватися поступово, крок за кроком. Тому я готовий пробачати їхні помилки, давати простір та час, що допоможе їм у майбутньому зростанні. Зараз дуже важливо зберігати спокій та підходити до всього процесу, до всієї стратегії з холодною головою. І ми повинні наполягати на тих речах, які вважаємо правильними й основоположними для нашого стилю гри.

«Динамо»? Переконаний, що кожна гра – це інша система. І, з одного боку, не можна вважати матч з «Кудрівкою» фундаментом для протистояння з «Динамо», а з іншого, кожну гру можна розглядати як підготовку до протистояння з «Динамо» чи з будь-якою іншою командою. Важливо проаналізувати кожного суперника окремо, навіть в окремо взятих поєдинках, що на нас очікують: один, нагадаю, у межах Кубка, інший – у чемпіонаті. Тому кожна гра – самостійна історія, і дуже важливо робити правильні непоспішні висновки.

Для вашого розуміння, дуже часто на тренуваннях ми відпрацьовуємо позиційне розташування, і в грі важливо зберігати концентрацію. Я можу навести приклади нещодавнього протистояння з «Карпатами», де ми пропустили гол на останніх хвилинах матчу через втрачену концентрацію. Навіть не треба згадувати зустріч з ЛНЗ – вони повністю нас знищили й здобули заслужену перемогу. У футболі все базується на повазі, завжди слід поважати кожного свого суперника.

Протягом усього життя я постійно стикався із подібним досвідом. Пригадую історію, коли я був зовсім юним гравцем національної збірної Туреччини, і 2008 року у відбірковому матчі ми втратили очки проти Мальти. Кожна гра заслуговує на повагу, кожен суперник має бути розібраний, і слід ставитися до нього належним чином. Те саме стосується «Динамо» – це зовсім інша гра, зовсім інша емоція. Я радий сьогоднішнім трьом очкам, і для мене взагалі не має значення, у зустрічі з ким ми їх здобули. Вони йдуть у наш заліковий список та поповнюють наші досягнення в поточному сезоні. Тож, якщо ви не поважаєте «Кудрівку», то не може йтися про те, що ви поважаєте інших суперників.