Павло Василенко

Андреа Пірло остаточно не стане головним тренером збірної Італії. Його кандидатуру більше не розглядають, а ситуація вже загрожує серйозними кадровими змінами всередині Італійської федерації футболу.

Після чергового провалу Скуадри Адзурри у боротьбі за вихід на чемпіонат світу в керівництві федерації відбулися зміни. Леонардо та Паоло Мальдіні отримали керівні посади й зробили ставку саме на Пірло як нового наставника національної команди.

Втім, призначення зірвалося через скандал, пов'язаний зі співпрацею колишнього футболіста з російською букмекерською компанією. Через суспільний резонанс і критику керівництво федерації відмовилося від цього варіанту.

Сам Пірло підтвердив, що більше не претендує на посаду.

«Учора ввечері я дізнався, що більше не є кандидатом на посаду тренера збірної Італії», – написав він у своєму Instagram.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго не дав згоди на призначення Пірло. Через це запланована зустріч сторін була скасована.

Наслідки цього рішення можуть бути дуже серйозними. Повідомляється, що Леонардо та Паоло Мальдіні, які активно просували кандидатуру Пірло, можуть залишити свої посади вже найближчим часом. Якщо це станеться, федерацію чекатиме новий етап кадрової кризи, а пошуки головного тренера збірної доведеться починати фактично з нуля.