«Зупинки серця не було»: Мірча Луческу зробив заяву щодо свого самопочуття
У 80-річного фахівця була виялена миготлива аритмія
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу спростував інформацію про зупинку серця під час тренування національної команди. 80-річний фахівець підтвердив, що причиною нездужання стала миготлива аритмія на тлі емоційного навантаження. Слова наводить golazo.ro.
Луческу пояснив свій стан нервовим напруженням після аналізу гри проти Туреччини. Через погіршення самопочуття тренер не полетить до Братислави на товариський матч зі збірною Словаччини, який запланований на 31 березня.
Я дуже розлютився, коли почав аналізувати матч із Туреччиною, хоча вже минуло три дні. І від цього стану нервозності мене нудило. Я відчував, що більше не можу нормально дихати. Ні за яких обставин у мене не трапилася зупинка серця, як деякі написали. Це була миготлива аритмія. Завтра мені доведеться провести ще одну серію обстежень.
Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу знепритомнів на тренувальній базі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
