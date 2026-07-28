Павло Василенко

Після гучної відставки Паоло Мальдіні та Леонардо в Італійській федерації футболу розпочався пошук нового керівництва національної команди. За інформацією кількох італійських джерел, серед яких Sky Sport Italia, президент FIGC Джованні Малаго планує довірити ключові ролі Клаудіо Раньєрі та Роберто Манчіні.

Очікується, що Раньєрі стане новим технічним директором збірної Італії, тоді як Манчіні є головним претендентом на посаду головного тренера «Скуадри Адзурри».

Попередній проєкт із Мальдіні та Леонардо проіснував лише близько двох тижнів. Його фактичний крах стався після того, як Малаго відмовився затвердити Андреа Пірло на посаді наставника збірної. Офіційною причиною стали суперечки навколо співпраці Пірло з російською букмекерською компанією Fonbet.

Одним із кандидатів на посаду технічного директора також був Джорджо К'єлліні, однак легендарний захисник заявив, що задоволений своєю нинішньою роботою в Ювентусі й не планує залишати клуб.

Наразі в Римі триває засідання керівництва Федерації футболу Італії, де мають остаточно визначитися з майбутнім національної команди.

Для Манчіні це може стати поверненням до збірної. Він уже очолював Італію з 2018 по 2023 рік, вигравши чемпіонат Європи, після чого несподівано залишив команду заради роботи зі збірною Саудівської Аравії. Тепер 61-річний фахівець може вдруге очолити «Скуадру Адзурру».