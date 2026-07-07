Павло Василенко

Досвідчений фахівець Карло Анчелотті залишиться головним тренером збірної Бразилії, незважаючи на поразку від Норвегії з рахунком 1:2 у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Бразильська федерація футболу (CBF) заявила, що довгостроковий проєкт з Анчелотті залишається незмінним, навіть попри те, що національна збірна показала найгірший результат на чемпіонаті світу з 1966 року, пише Goal.com.

Незважаючи на зростаючий тиск громадськості після дострокового вильоту, 67-річний Анчелотті швидко відреагував у соціальних мережах, щоб покласти край спекуляціям щодо свого майбутнього та підтвердити свою рішучість залишитися на лаві запасних.

«Сьогодні біль великий, але впевненість у тому, що ми будуємо, не змінюється. Ми продовжуватимемо працювати заради нашої національної збірної. Завжди разом. Завжди Бразилія!»

Контракт італійського фахівця зі збірною Бразилії чинний до середини 2030 року.