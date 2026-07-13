Сергій Разумовський

Пішов з життя нідерландський футбольний арбітр Роб Діперінк. Про смерть судді повідомляє BBC.

Діперінку було 38 років. Причина смерті арбітра наразі не вказується. Нідерландець був відомий роботою на матчах внутрішнього чемпіонату, а також на міжнародному рівні як арбітр VAR.

Раніше Діперінка обрали для роботи відеоасистентом арбітра на чемпіонаті світу 2026 року. Однак у травні його виключили зі списку офіційних осіб турніру. Це сталося після інциденту, який привернув увагу правоохоронних органів та футбольних організацій.

У квітні Діперінка заарештувала поліція Лондона після заяви про сексуальне насильство щодо хлопця-підлітка. Згодом справу закрили через брак доказів. Сам арбітр публічно заявляв, що звинувачення проти нього були безпідставними.

Діперінк наголошував, що від початку повністю співпрацював із поліцейським розслідуванням. Також він зазначав, що одразу був максимально відкритим у спілкуванні з ФІФА, УЄФА та Королівським футбольним союзом Нідерландів.

Арбітр також висловлював вдячність KNVB за підтримку та підхід до ситуації. Водночас він не приховував розчарування рішенням ФІФА не призначати його на чемпіонат світу 2026 року після цієї справи. Футбольна асоціація Нідерландів відреагувала на смерть Діперінка офіційною заявою. У KNVB повідомили, що шоковані та глибоко засмучені цією звісткою.

В організації зазначили, що нідерландський футбол втратив не лише висококваліфікованого та шанованого арбітра, а й доброго, відданого своїй справі колегу. У KNVB також висловили співчуття родині, друзям та всім близьким Діперінка, побажавши їм сил пережити цю втрату.

Свої співчуття у зв’язку зі смертю арбітра також висловила ФІФА. У міжнародній федерації відзначили його роботу в суддівському корпусі та участь у матчах високого рівня.

Діперінк працював на поєдинках Ередивізі з 2017 року. Згодом він отримав міжнародні призначення та став одним із нідерландських фахівців, які регулярно залучалися до роботи з системою VAR.

Одним із важливих етапів його кар’єри стала робота відеоасистентом арбітра на Євро-2024. Також Діперінк був арбітром VAR 9 квітня на першому чвертьфінальному матчі Ліги конференцій, у якому Крістал Пелес переміг Фіорентину з рахунком 3:0.

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