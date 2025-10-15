Воротар ПСЖ Матвій Сафонов визначився зі своїм майбутнім. Як повідомляє французький портал Sport.fr, голкіпер має намір залишити клуб у пошуках нової команди, де зможе отримувати регулярну ігрову практику. Приводом для такого рішення став той факт, що Ілля Забарний не сприймає його як повноцінного партнера та продовжує ігнорувати.

Цього сезону Сафонов не провів жодної хвилини в офіційних матчах.

Після семи турів ПСЖ набрав 16 очок і одноосібно очолює таблицю Ліги 1. У наступному турі колектив Луїса Енріке на своєму полі зустрінеться зі Страсбуром – матч відбудеться 17 жовтня, початок о 21:45 за Києвом.

Забарний у сезоні 2025/26 провів за паризький клуб вісім ігор у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше повідомлялося, що Забарний дізнався свою оновлену вартість після переходу в ПСЖ.