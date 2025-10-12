Півзахисник збірної Азербайджану — про матч з Україною: «Ми візьмемо очки й на виїзді»
Мурад Хачаєв поділився емоціями напередодні матчу проти національної збірної України
близько 2 годин тому
Мурад Хачаєв/фото: Azerisport
Півзахисник збірної Азербайджану Мурад Хачаєв поділився своїми відчуттями напередодні зустрічі із національною командою України у рамках відбору до ЧС-2026.
«Переліт пройшов добре. Нам треба відновлюватись, щоб бути готовими на матч з Україною. Це чудова команда з якісними гравцями. Якщо ми зможемо зіграти так, як у першому матчі – візьмемо очки й на виїзді», – сказав Хачаєв для Azerisport.
Матч четвертого туру кваліфікації між Азербайджаном та Україною пройде у понеділок, 13 жовтня. Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.
Після трьох турів команда Сергія Реброва посідає другий рядок у групі, набравши 4 очки.