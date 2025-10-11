Павло Василенко

Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов висловив несподівану оцінку напередодні матчу з Україною у відборі на чемпіонат світу-2026. Після поразки від Франції (0:3) у Парижі наставник заявив, що гра проти синьо-жовтих буде ще складнішою.

«Ми й знали, що матч із Францією буде важким. Суперник готувався серйозно, мав підтримку трибун і з перших хвилин тиснув. Пропустили наприкінці першого тайму, можливо, це стало ключовим моментом. Рівень майстерності французів дуже високий», – сказав Аббасов.

Попри поразку, тренер похвалив своїх підопічних за самовіддачу та наголосив, що гра з Україною стане ще більшим випробуванням.

«Мої гравці виявили характер, і це головне. З такими командами потрібно грати, щоб рости. Через три дні нас чекає ще складніший матч. Готуємося до України», – цитує наставника азербайджанців видання Аzerisport.

Після трьох турів Україна посідає друге місце у групі D з чотирма очками, тоді як Азербайджан має лише один бал і йде четвертим.

Матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, початок – о 21:45 за київським часом.