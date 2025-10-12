У понеділок, 13 жовтня, збірна України проведе матч проти команди Азербайджану у польському Кракові у рамках четвертого туру кваліфікації до ЧС-2026.

Як повідомляє журналіст Пьотр Слонка, у азербайджанської команди виникли труднощі перед зустріччю з українцями. Їхній багаж не прибув до Польщі разом із делегацією, що викликало серйозну плутанину та зірвало запланований перший день підготовки до поєдинку.

Наразі збірна України йде на другій позиції у своїй групі відбору до чемпіонату світу, маючи в активі чотири очки після трьох зіграних зустрічей.

Раніше тренер збірної Азербайджану шокував заявою напередодні матчу з синьо-жовтими.