Павло Василенко

Роберт Левандовськи нарешті відновився після травми стегна, яка турбувала його на початку сезону 2025/26. Проте, за даними AS, поляк не може розраховувати на місце в стартовому складі Барселони.

Під час передсезонної підготовки Левандовськи отримав пошкодження, через що пропустив стартові матчі Ла Ліги та виїзний поєдинок проти Мальорки (3:0). У суботу нападника включили до заявки на гру з Леванте (3:2), але він вийшов на поле лише на 76-й хвилині, замінивши Алехандро Бальде.

Натомість Ферран Торрес, стартовий форвард на початку сезону, відзначився важливими голами в останніх матчах, що не залишилося непоміченим тренером Гансі Фліком. Очікується, що іспанець знову отримає довіру наставника у наступному поєдинку проти Райо Вальєкано.

Таким чином, рішення тренера здається остаточним: Левандовськи знову вийде на заміну, а Торрес утвердився в ролі основного нападника Барселони.