Павло Василенко

Поль Погба більше не є футболістом Монако. Французький півзахисник достроково припинив співпрацю з клубом за взаємною згодою сторін і тепер може вільно обирати нову команду.

Минулого літа Погба приєднався до монегаського клубу після повернення у футбол. Дискваліфікацію француза за допінг спочатку призначили на чотири роки, однак згодом її скоротили до менш ніж двох років.

Очікувалося, що досвідчений хавбек зможе стати важливим гравцем Монако, проте повністю розкритися йому завадили численні проблеми зі здоров'ям. За весь час у складі клубу Погба провів лише шість матчів у чемпіонаті Франції.

Спочатку його контракт мав залишатися чинним ще один сезон, але сторони вирішили припинити співпрацю достроково.

«Я хотів би подякувати президенту, керівництву клубу, моїм товаришам по команді, всьому персоналу та всім уболівальникам, які вірили в мене. Представляти цей клуб і князівство було неймовірним досвідом», – заявив Погба.

Тепер 32-річний півзахисник може продовжити кар'єру за межами Європи. За інформацією Фабріціо Романо, Погба вже має пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та американської MLS.