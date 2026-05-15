Сергій Разумовський

Президент Реала Флорентіно Перес планує зустрітися з нападником команди Кіліаном Мбаппе. Про це повідомляє AS.

Керівництво мадридського клубу хоче особисто почути позицію французького форварда щодо його майбутнього та планів на наступний сезон. Раніше Мбаппе заявляв, що почувається щасливим у Реалі, однак останні події викликали занепокоєння всередині клубу.

За інформацією джерела, зустріч Переса з Мбаппе планувалася ще раніше — до того, як футболіст повністю переключиться на підготовку до чемпіонату світу 2026 року. Втім, ситуація набула терміновості після перепалки між Мбаппе та Арбелоа після матчу проти Ов’єдо.

У Реалі стурбовані поведінкою французького форварда. Керівництво клубу вважає, що певні жести та ситуації за участю Мбаппе повторювалися частіше, ніж хотілося б. У мадридському клубі також є відчуття, що Кіліан дещо віддалився від колективу.

Партнери по команді, як зазначається, не до кінця розуміють поведінку нападника і вважають, що деяких епізодів можна було уникнути. Попри це, у Реалі й надалі розглядають Мбаппе як одну з ключових фігур проєкту.

Флорентіно Перес, як і раніше, високо оцінює француза та називає його найкращим футболістом команди. Водночас у клубі наголошують, що в Реалі немає незамінних гравців. Керівництво мадридців сподівається, що новий головний тренер, яким має стати Жозе Моурінью, зможе навести порядок у роздягальні та стабілізувати ситуацію всередині команди.