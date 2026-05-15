Мадрид чекає: Реал планує представити Моурінью на наступному тижні
Бенфіка отримає солідну компенсацію
близько 1 години тому
Відомий португальський спеціаліст Жозе Моурінью може найближчим часом повернутися до роботи в мадридському Реалі.
За інформацією Correio da Manhã, мадридський клуб уже досяг домовленості з Бенфікою щодо переходу португальського спеціаліста. Лісабонська команда має отримати компенсацію у розмірі 7 млн євро.
Очікується, що офіційне представлення Моурінью як головного тренера Реала відбудеться наступного тижня в Мадриді.
Моурінью вже очолював «вершкових» з 2010 до 2013 року.
Раніше повідомлялося, що Моурінью однією ногою у Реалі, переговори знаходиться на фінальній стадії.
