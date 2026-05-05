Поки не щодо тренера. УАФ підписала важливу угоду
Шевченко потиснув руки зі своїм колегою
34 хвилини тому
УАФ та Хорватський футбольний союз підписали угоду про співпрацю, спрямовану на підтримку молодих українських футболістів і тренерів. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Документ було підписано у Ванкувері в межах 76-го Конгресу ФІФА. Угоду уклали президенти обох асоціацій — Андрій Шевченко та Маріян Кустіч.
Як зазначає УАФ, ця домовленість стала продовженням тривалої співпраці між українською та хорватською футбольними асоціаціями. Відповідно до угоди, на базі об’єктів Хорватського футбольного союзу проводитимуться спільні технічні, освітні та спортивні заходи для молодих українських гравців і тренерів.
В УАФ підкреслили, що підписання цієї угоди є частиною глобальної міжнародної програми співпраці з футбольними асоціаціями різних країн.
За словами представників асоціації, така стратегія дозволяє не лише реалізовувати програми розвитку для дітей і тренерів, а й підтримувати міцний зв’язок із міжнародною футбольною спільнотою в контексті допомоги Україні на глобальному рівні.
Раніше подібну угоду було підписано з федерацією Нідерландів.
