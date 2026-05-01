Сергій Разумовський

30 квітня у Ванкувері (Канада) відбувся 76-й Конгрес ФІФА, у якому взяли участь представники 211 національних асоціацій, що входять до складу міжнародної футбольної федерації. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Україну на заході представляла делегація УАФ на чолі з президентом організації Андрієм Шевченком. Також у Конгресі взяли участь перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар асоціації Ігор Грищенко.

Під час поїздки представники української делегації провели низку робочих зустрічей із міжнародними партнерами та представниками футбольних організацій з різних країн. Сторони обговорили подальшу співпрацю та можливі напрями підтримки розвитку українського футболу.

Раніше УАФ повідомляла, що в межах заходів у Ванкувері було підписано Меморандум про співпрацю з Футбольною асоціацією Королівства Нідерландів. Ця угода стала одним із результатів переговорів української сторони з представниками світової футбольної спільноти.

