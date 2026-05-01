Сергій Разумовський

Українська асоціація футболу та Футбольна асоціація Королівства Нідерландів офіційно уклали Меморандум про співпрацю, який відкриває новий етап партнерських відносин між двома футбольними організаціями.

Документ підписали напередодні 76-го Конгресу ФІФА, що відбувається у Ванкувері. У церемонії взяли участь керівники обох асоціацій. Українську сторону представляли президент УАФ Андрій Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко, тоді як від нідерландської федерації угоду підписали президент Франк Пааув і генеральний секретар Гейс де Йонг.

Цей меморандум має особливе значення, адже Футбольна асоціація Нідерландів дуже рідко укладає подібні угоди з іншими федераціями. Для Української асоціації футболу це вже черговий крок у розширенні міжнародної співпраці з провідними футбольними структурами світу, що свідчить про зростання авторитету українського футболу на міжнародній арені.

У межах партнерства сторони планують співпрацювати одразу за кількома напрямами. Зокрема, йдеться про розвиток системи підготовки тренерів, обмін досвідом у сфері дитячо-юнацького та жіночого футболу, вдосконалення управління футбольними структурами, а також покращення організації футбольної діяльності загалом.

Одним із ключових напрямів співпраці стане цифрова трансформація. Нідерландська футбольна асоціація вважається одним із лідерів у сфері діджиталізації футбольних процесів, тому українська сторона зацікавлена в обміні досвідом та впровадженні сучасних цифрових рішень. УАФ уже визначила цифровий розвиток одним із пріоритетів модернізації українського футболу, і співпраця з нідерландськими колегами може суттєво допомогти у цьому напрямі.

У Нідерландах також відзначають стійкість українського футболу, який продовжує функціонувати та розвиватися навіть у складних умовах останніх років. Попри всі виклики, Українська асоціація футболу зберігає активну міжнародну діяльність і працює над подальшим розвитком гри в країні, що викликає повагу у європейської футбольної спільноти.

Президент УАФ Андрій Шевченко наголосив, що така співпраця має велике значення для майбутнього українського футболу.

Ми високо цінуємо дружбу та підтримку ФА Королівства Нідерландів. Ця угода відкриває нові можливості для обміну досвідом, підвищення професійного рівня наших фахівців і побудови ще сильнішого українського футболу в майбутньому. Андрій Шевченко

