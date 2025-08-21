Головний тренер Фіорентини Стефано Піолі поділився очікуваннями від матчу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся. Його слова наводить TUTTOmercatoWEB.

Ми повинні постаратися пройти весь шлях, але маємо розуміти, що завтра на нас чекає один із найскладніших матчів. Вони сильні, мають досвідченого та розумного тренера, їхні гравці талановиті і грають добре. Нам потрібно показати найвищий рівень гри. Наша мета - зіграти якнайбільше матчів.

Наші суперники створюватимуть нам труднощі, бо вони дуже добре грають на полі та легко вигравали матчі, які їм були потрібні для перемоги. Нам доведеться вміти грати серйозно та з повагою, - розповів Піолі.