Павло Василенко

Полісся уклало трудову угоду із досвідченим голкіпером Георгієм Бущаном. Новий контракт із 32-річним гравцем розрахований на два роки, повідомляє пресслужба житомирського клубу.

В минулому сезоні голкіпер виступав у складі «вовків» на правах оренди, перейшовши у вересні 2025 року із саудівського Аль-Шабаба.

Бущан є вихованцем київського Динамо, де провів 16 років кар'єри, зіграв 201 матч, з яких 80 – «сухих». Вигравав чемпіонат, два Кубки і три Суперкубки України.

Також Георгій пройшов усі збірні від U-16 до головної команди країни, у складі якої провів 18 поєдинків та був учасником Євро-2020 і Євро-2024.