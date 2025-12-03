Житомирське Полісся має намір посилити склад у зимове трансферне вікно, щоб боротися за високі місця у турнірній таблиці чемпіонату України.

Як повідомляє Футбол 24, клуб виявляє інтерес до форварда турецького Трабзонспору Данила Сікана, який до січня 2025 року захищав кольори донецького Шахтаря.

Полісся розглядає оренду 24-річного нападника з правом подальшого викупу, але трансфер може ускладнитися через високу зарплату гравця та його бажання продовжити кар'єру в Європі.

Цього сезону Сікан провів 10 матчів за Трабзонспор, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Сікан покине Трабзонспор та стане гравцем бельгійського клубу.