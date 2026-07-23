Полісся – Копенгаген: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок відбудеться у Словачині
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото - ФК Полісся
Сьогодні у першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій заплановано гру між житомирським Поліссям та данським Копенгагеном.
Де дивитися гру Полісся – Копенгаген
- Матч буде зіграно на стадіоні «Košickа Futbalovа Arеna » (Кошице, Словаччина).
- Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
- У прямому ефірі гру можна буде подивитися на ОТТ-платформі в межах передплати «Спорт» та у складі всіх «MEGOPACK».
Трансляція також буде доступна на одному з каналів «MEGOGO Футбол» та у підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт».
Матч-відповідь між Копенгагеном та Поліссям запланований на 30 червня, початок гри у столиці Данії о 20:00 за київським часом.