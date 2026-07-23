Павло Василенко

Сьогодні у першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій заплановано гру між житомирським Поліссям та данським Копенгагеном.

Де дивитися гру Полісся – Копенгаген

Матч буде зіграно на стадіоні «Košickа Futbalovа Arеna » (Кошице, Словаччина).

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на ОТТ-платформі в межах передплати «Спорт» та у складі всіх «MEGOPACK».

Трансляція також буде доступна на одному з каналів «MEGOGO Футбол» та у підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт».

Матч-відповідь між Копенгагеном та Поліссям запланований на 30 червня, початок гри у столиці Данії о 20:00 за київським часом.