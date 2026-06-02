Один з лідерів Полісся залишить клуб
Футболіст не захотів продовжувати контракт з «вовками»
близько 1 години томуПідписатися в
Півзахисник житомирського Полісся Олексій Гуцуляк вирішив змінити клубну прописку. Журналіст Ігор Бурбас в авторській програмі на ютуб-каналі розповів деталі щодо планів українського хавбека.
«Гуцуляк остаточно залишає Полісся, він не погодився на ті умови, які запропонував житомирський клуб. Зараз у нього ще немає остаточного клубу, з яким би він вже підписав контракт. Можна сказати так, що Гуцуляк йде з Полісся, але новий клуб ще не знайшов».
Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 31 матч за Полісся в усіх турнірах, забивши дев'ять голів та оформивши сім асистів.
За національну збірну України Олексій зіграв у 16 поєдинках, в яких відзначився шістьма голами та трьома результативними передачами.
Полісся за підсумками сезону 2025/26 посіло третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 59 очок.
Поділитись