Денис Сєдашов

Захисник житомирського Полісся Сергій Чоботенко на YouTube-каналі Денис Бойко заявив, що в наступних сезонах УПЛ за чемпіонство змагатимуться не лише Шахтар і Динамо.

Футболіст відзначив високий рівень Шахтаря та наявність у донеччан двох складів для ротації в умовах складних переїздів. Чоботенко також додав, що через війну українським клубам важко запрошувати якісних іноземних гравців, проте після її завершення рівень чемпіонату стрімко зросте завдяки приїзду нових легіонерів.

Звичайно. Думаю, цей сезон це показав, і багато клубів будуть конкурувати не за зону єврокубків, а саме за чемпіонство, за друге місце. Шахтар і зараз витрачає очень багато коштів, і як вони цей сезон провели – це фантастично, бо ми самі відчули на собі ці переїзди – це дуже важко. Вони мають, по суті, два склади, один грає в єврокубках, інший у чемпіонаті. Важко запрошувати хороших гравців. У Динамо є можливість запросити хороших гравців, у нас теж, але відмовляються через війну. Тому якщо закінчиться, дай Бог, війна – думаю, рівень нашого чемпіонату дуже виросте, тому що приїдуть хороші легіонери, і за рахунок цього підніметься рівень. Можливо, в наступному сезоні і Шахтарю не буде легко вигравати чемпіонат, тому що є таке відчуття, що може інша команда вискочити. Сподіваюся, що це будемо ми. Сергій Чоботенко

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