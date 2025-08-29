Захисник Фіорентини Робін Госенс поділився враженнями після матчу проти житомирського Полісся (3:2) у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Ми мучилися в першому таймі, частково через гру Полісся. Вони сильно тиснули, і нам було важко знайти правильні рішення. Ми дещо змінили у перерві, і справжня Фіорентина проявила себе у другому таймі. Раді, що вийшли в груповий етап.

Їм не було чого втрачати, і вони зіграли без стресу. А нам потрібно було знайти мотивацію в собі, щоб залишатися сильними. У першому таймі це було складно через їхній тиск, але потім ми вже їх переграли. У другому таймі вони жодного разу не пробили по воротах. Тепер усе залежить від нас, потрібно набрати оптимальну форму для Серії А та групового етапу Ліги конференцій. Ми виконали перше завдання, тепер ставимося до цього серйозно.

Це була третя виїзна гра за кілька днів. Це виснажує, але саме цього ми й хочемо – грати якомога більше завжди. Ми раді, що можемо робити це з Лігою конференцій. Зараз думаємо про виїзний матч у Турині, який дуже важливий, потім про паузу, а вже після неї по-справжньому почнемо грати, – сказав Госенс.