Житомирське Полісся розпочало новий сезон Української Прем'єр-ліги з труднощами, зазнавши кількох несподіваних поразок під керівництвом нового тренерського штабу, що викликало чутки про можливу відставку Руслана Ротаня.

Проте, як повідомляє Sport.ua, президент клубу Геннадій Буткевич не розглядає зміни тренера. Він упевнений у професіоналізмі Ротаня та його команди.

Буткевич зазначає, що більше стурбований щільним календарем матчів, пов'язаним із кваліфікацією Ліги конференцій, ніж результатами команди. На його думку, показники Полісся в УПЛ покращаться за більш оптимального відновлення гравців.

Наразі житомирський клуб посідає 10-е місце у таблиці, набравши лише три очки після чотирьох турів.

Раніше повідомлялося, що Ротань відправив шістьох футболістів Полісся в дубль.