Павло Василенко

Полісся офіційно повідомило про відхід бразильського нападника Венделла. Форвард продовжить кар'єру в естонській команді Левадія. Про деталі угоди інформації немає.

21-річний Венделл перейшов у Полісся у лютому 2024 року.

У складі Полісся-2 бразилець провів 10 матчів і відзначився трьома забитими м’ячами, після чого був переведений до основної команди, за яку зіграв у чотирьох поєдинках УПЛ.

Другу половину сезону 2024/25 футболіст провів у рівненському Вересі на правах оренди. Венделл зіграв за команду п’ять матчів.