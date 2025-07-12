Павло Василенко

Нападник житомирського Полісся Факундо Батіста погодив контракт з уругвайським клубом Насьональ.

Форвард пройшов медогляд і підписав контракт до 30 червня 2028 року. Житомирський клуб отримає за уругвайського гравця 1,5 млн доларів.

«Я дуже радий і щасливий бути в цьому місті і з нетерпінням чекаю на можливість познайомитися з клубом. З'явилася можливість покинути Україну, і люди з Насьоналя зв'язалися з моїм агентом, а також зі мною. Я ні на мить не сумнівався в цьому», – цитує форварда видання Noticias Telemedellín.

26-річний уругваєць перейшов у Полісся з мексиканської Некакси взимку 2025 року за рекордні для житомирського клубу 1,75 млн євро (за даними порталу Transfermarkt).

У своєму дебютному сезоні в Україні Батіста провів 15 матчів за житомирян, забивши сім м’ячів та віддавши одну результативну передачу.