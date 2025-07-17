Сергій Стаднюк

Полісся змінило номінально домашній стадіон на матчі Ліги конференцій сезону-2025/2026. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через дискваліфікацію словацького клубу ДАК 1904 Дунайска Стреда з Ліги конференцій, спричинену конфліктом інтересів (одна особа — Оскар Вілагі — володіє як ДАК, так і Дьйором), його місце в турнірі посів інший представник Словаччини — ФК Кошице. Ця команда проводитиме свій домашній матч другого раунду кваліфікації на стадіоні Кошицка Футбалова Арена, який є домашнім для цього клубу. Гру призначено на той самий день, коли мав би відбутися перший матч Полісся.

У зв’язку з цим житомирський клуб змушений змінити єврокубкову локацію. Новим номінально домашнім стадіоном Полісся у сезоні 2025/2026 стане арена Татран у словацькому місті Пряшів.

Перший матч на новому стадіоні команда проведе 24 липня. У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Полісся зіграє проти Санта Коломи (Андорра), яка перемогла боснійський Борац у першому раунді (4:3 – заг.).