Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій Борац із Баня-Луки зумів здобути виїзну перемогу над Санта Коломою. Однак цього виявилося недостатньо для загального успіху.

Після домашньої поразки 1:4 боснійський клуб був змушений ризикувати, і свій шанс він отримав після другої жовтої картки Феррейри Сілви у середині другого тайму. Господарі залишилися у меншості.

Маючи кількісну перевагу, Борац натиснув і відкрив рахунок завдяки голу Еррери вже через дві хвилини. Однак наступного м’яча довелося чекати до самого кінця матчу, надію гостям подарував точний удар Періча. Щоправда, ще одного голу, який міг би вивести команду до екстратаймів, боснійці так і не оформили.

За сумою двох матчів далі пройшла Санта Колома із загальним рахунком 4:3. У другому раунді кваліфікації команда зіграє з Поліссям. Перша гра відбудеться вже 24 липня номінально вдома, гра у відповідь – 31-го числа.

Ліга конференцій. Кваліфікація, матч-відповідь першого раунду

Санта Колома (Андорра) – Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) 0:2 (перший матч – 4:1)

Голи: Еррера, 71, Періч, 88

Вилучення: Феррейра Сілва, 69 (Санта Колома, друга ЖК)

Раніше Полісся розписало мирову з угорським клубом на зборах.