Павло Василенко

Сьогодні житомирське Полісся зіграє з угорським Пакшем на стадіоні «Futbal Tatran Aréna» в словацькому місті Пряшев у рамках першого поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Полісся – Пакш

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Переможець пари Полісся – Пакш у плей-оф раунді Ліги конференцій зустрінеться з італійською Фіорентиною.