Полісся – Пакш. Де дивитися трансляцію першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок пройде у Словаччині
близько 2 годин тому
Фото - ФК Полісся
Сьогодні житомирське Полісся зіграє з угорським Пакшем на стадіоні «Futbal Tatran Aréna» в словацькому місті Пряшев у рамках першого поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Де дивитися матч Полісся – Пакш
В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.
Переможець пари Полісся – Пакш у плей-оф раунді Ліги конференцій зустрінеться з італійською Фіорентиною.
Поділитись
Матеріали по темі
Ротань оцінив готовність Полісся до матчу кваліфікації Ліги Конференції проти Пакша
близько 20 годин тому