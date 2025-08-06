Сергій Стаднюк

Житомирське Полісся у соцмережі X після болючої поразки Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:1) підтримало колег із Києва.

Ай. Динамо, все буде добре! У нас перший матч з андоррцями теж пішов не по плану. Віримо, що в другому матчі переможете. ФК Полісся

Нагадаємо, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій Полісся сенсаційно програло Санта Коломі (1:2). Однак у грі-відповіді житомиряни розгромили суперника (4:1) і все ж пройшли до наступного раунду.

🔷 У разі успіху в протистоянні з Пафосом Динамо зустрінеться з переможцем пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія).

🔶 Якщо результат першого матчу підтвердитья команда Олександра Шовковського опуститься до Ліги Європи і у раунді плей-оф зійдеться з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – Пафос на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Раніше думками щодо гри поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський.