«З андоррцями теж пішло не по плану». Полісся вірить у підсумкову перемогу Динамо над Пафосом
Житомирський клуб підтримав київський після сенсаційних поразок у єврокубках
близько 2 годин тому
Житомирське Полісся у соцмережі X після болючої поразки Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса (0:1) підтримало колег із Києва.
Ай. Динамо, все буде добре! У нас перший матч з андоррцями теж пішов не по плану. Віримо, що в другому матчі переможете.
Нагадаємо, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій Полісся сенсаційно програло Санта Коломі (1:2). Однак у грі-відповіді житомиряни розгромили суперника (4:1) і все ж пройшли до наступного раунду.
🔷 У разі успіху в протистоянні з Пафосом Динамо зустрінеться з переможцем пари Лех (Польща) – Црвена Звєзда (Сербія).
🔶 Якщо результат першого матчу підтвердитья команда Олександра Шовковського опуститься до Ліги Європи і у раунді плей-оф зійдеться з переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів, аналіз і огляд гри – на сторінці події Динамо Київ – Пафос на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський.
Матеріали по темі
«Динамо не шукає легких шляхів». Журналіст назвав причину невдалої гри з Пафосом
близько 10 годин тому