Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань напередодні першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій з угорським клубом Пакш оцінив готовність своїх футболістів.

«Я завжди забороняю гравцям казати про те, що тяжко. Ми вийшли сюди – ми повинні бути максимально сконцентрованими. Більше це стосується переїздів – десь це трохи додає дискомфорту, але ми не жаліємось, ми розуміємо, готові до цього – й це найголовніше.

Слава Богу, всі хлопці здорові, всі хлопці в бойовому настрої, готові до завтрашнього матчу, все обійшлося без травм.

У фізичному плані ми стаємо кращими, приходимо в тонус. Зараз ігровий ритм — ігровий цикл через два на третій, через три на четвертий. Мабуть, зараз більше уваги приділяється відновленню. Без розуміння нашої гри ми, скажімо так, не зможемо виглядати цілісною командою, тому акценти робимо на теоріях, на індивідуальних розмовах з гравцями. Пройде ще рік чи два — ми завжди будемо над цим працювати, тому що розуміння — це найголовніше в тому, як ми хочемо побудувати наш футбол, аби гравці розуміли його на 100%», – цитує Ротаня клубна пресслужба.