Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко розповів, що керівництво клубу на чолі з президентом озвучило перед командою Руслана Ротаня конкретну мету, але сам футболіст вирішив поки що не розкривати її публічно.

На думку Назаренка, колектив має налаштовуватися виключно на перемогу у кожному наступному поєдинку.

«У нас завдання завжди можуть бути лише високі. І президент клубу поставив нам конкретне завдання, але я не буду казати яке – хай це залишиться в клубі. Може, потім він сам розкаже. Можна сказати коротко, що у нас завдання просте, але нелегке – вигравати кожну гру і йти далі від матчу до матчу»,— сказав Назаренко для Профутбол Digital.

Найближчим часом Полісся має битися з угорським Пакшем у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Зустрічі відбудуться 7 та 14 серпня.

Щодо УПЛ, то команда Ротаня впевнено стартувала в чемпіонаті, обігравши Карпати з рахунком 2:0.