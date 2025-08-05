Вінгер Полісся - про цілі команди Ротаня на сезон: «Хай це залишиться в клубі»
Назаренко вирішив не розповідати завдання Полісся
близько 2 годин тому
Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко розповів, що керівництво клубу на чолі з президентом озвучило перед командою Руслана Ротаня конкретну мету, але сам футболіст вирішив поки що не розкривати її публічно.
На думку Назаренка, колектив має налаштовуватися виключно на перемогу у кожному наступному поєдинку.
«У нас завдання завжди можуть бути лише високі. І президент клубу поставив нам конкретне завдання, але я не буду казати яке – хай це залишиться в клубі. Може, потім він сам розкаже. Можна сказати коротко, що у нас завдання просте, але нелегке – вигравати кожну гру і йти далі від матчу до матчу»,— сказав Назаренко для Профутбол Digital.
Найближчим часом Полісся має битися з угорським Пакшем у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Зустрічі відбудуться 7 та 14 серпня.
Щодо УПЛ, то команда Ротаня впевнено стартувала в чемпіонаті, обігравши Карпати з рахунком 2:0.