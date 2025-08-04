Нападник Полісся Микола Гайдучик поділився думками щодо перемоги у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Полісся (0:2). Також форвард підсумував протистояння з Андоррською Санта Коломою у кваліфікації Ліги конференцій, а також висловився щодо своїх голів у двох останніх іграх.

Ми намагалися виконувати вказівки, які давав тренерський штаб, у першому таймі це краще виходило. В другому таймі, звичайно, трішки фізично було важче вже, але намагалися тримати вимоги тренерського штабу. Тому в більшості все склалося.

Санта Колома? На рахунок критики, то ми командою спілкувалися, і тренерський штаб наголошував, що не потрібно на це звертати увагу. Всі ми – професіонали, ми знали, як зіграли першу гру – відверто недобре. У другій грі ми мали зробити все заради перемоги – і це вдалося зробити.

А на рахунок Андорри скажу, що Санта Колома – дійсно хороша команда, дуже гарно грає на м’ячі, хороший комбінаційний футбол показує, тому було приємно з ними грати, цікавий досвід.

Щодо різниці, чесно, чемпіонат України трішки відрізняється від європейських команд. Український футбол більш фізично виснажливий, тому важко порівняти, хто краще.

З кожним матчем все краще розумію вимоги тренера, звикаю до партнерів, тому що все нове для мене. Вважаю, що з кожним матчем ми будемо ще краще виконувати те, що вимагає тренерський штаб, комбінаційний футбол. Мені дуже подобаються вимоги тренерського штабу.

Голи у двох останніх матчах? Від форварда очікують голи, тому слава Богу тільки йому, за те, що він дав таку можливість. І подякую також нашим захисникам за те, що вони дають таку можливість у такий непростий час для нашої країни. Тому велика подяка їм.