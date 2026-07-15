Сергій Разумовський

Житомирське Полісся близьке до підписання іракського півзахисника італійського Комо Алі Джассіма. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨🇮🇶 Ukrainian side FC Polyssa have agreed $1m deal with Como to sign Ali Jassim.



Deal now up to the player. 🇺🇦 pic.twitter.com/I7laJqw3ef — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

За інформацією джерела, клуби вже домовилися про трансфер 22-річного футболіста. Сума угоди має скласти один мільйон доларів. Тепер остаточне рішення щодо переходу має ухвалити сам гравець.

Минулого сезону Алі Джассім виступав на правах оренди за саудівську Аль-Нажму. У сезоні-2025/26 півзахисник провів 26 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 500 тисяч євро. Також Алі Джассім має досвід виступів за національну збірну Іраку. У її складі він провів 2 матчі на чемпіонаті світу-2026.

Гуцуляк обирає новий клуб. Відомо, чому вінгер збірної України відмовив саудівському клубу.