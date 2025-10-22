Колишній тренер Полісся Імад Ашур зізнався, що вдячний президенту клубу Геннадію Буткевичу, незважаючи на непросте прощання.

Цей досвід був класним, він був дійсно корисним, він дав мені дуже багато. Окрім якоїсь публічності чи чогось ще, він мені дав дуже багато епізодів і ситуацій, які дозволять передбачати якісь майбутні аналогічні або схожі моменти, які можуть виникнути. За це я буду завжди вдячний – не знаю кому. Якщо існує доля – то долі, збігу обставин – то цьому збігу обставин.

Буду завжди вдячний людям, які підтримували мене, і завжди буду вдячний людям, які давали мені нагоди зробити ці кроки, щось дізнатися про себе, змінитися, еволюціонувати або, можливо, переконатися, що я був правий.

Цим людям буду завжди вдячний. Президенту буду завжди за цей досвід вдячний. Уявіть, це просто… Довіритися ноунейму, давайте будемо так, – це дуже сміливо. Звісно, питання того, як склалася історія, – то вже інше, але, я думаю, що президент так чи інакше зараз зробив свою ставку на досвід і гравців, і тренерського штабу.

Я вважаю, що президент буде дуже активно робити все для того, щоб йому цей колектив приносив результати, перемоги, кубки, медалі, тощо. Тому я йому тільки хочу побажати всього найкращого. Знову ж таки, є ось ця людина, якій нічого не можу сказати, окрім подяки за все.