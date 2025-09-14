У п'ятому турі Української Прем'єр-ліги Полісся у напруженому матчі на виїзді обіграло Кривбас із рахунком 1:0.

Поєдинок розпочався із затримок: спочатку старт перенесли на півгодини через повітряну тривогу на Дніпропетровщині, а вже на другій хвилині гру знову призупинили з тієї ж причини.

Перша половина зустрічі пройшла без забитих м'ячів, команди не змогли реалізувати свої шанси.

Результат матчу вирішив єдиний точний удар Полісся - на 80-й хвилині після передачі Томера Йозефі відзначився Микола Гайдучик.

УПЛ. 5-й тур

Кривбас – Полісся – 0:1

Гол: Гайдучик, 80