Полісся у напруженому поєдинку вирвало перемогу у Кривбаса
Єдиний гол у поєдинку забив Гайдучик
близько 1 години тому
Кривбас – Полісся/фото: Кривбас
У п'ятому турі Української Прем'єр-ліги Полісся у напруженому матчі на виїзді обіграло Кривбас із рахунком 1:0.
Поєдинок розпочався із затримок: спочатку старт перенесли на півгодини через повітряну тривогу на Дніпропетровщині, а вже на другій хвилині гру знову призупинили з тієї ж причини.
Перша половина зустрічі пройшла без забитих м'ячів, команди не змогли реалізувати свої шанси.
Результат матчу вирішив єдиний точний удар Полісся - на 80-й хвилині після передачі Томера Йозефі відзначився Микола Гайдучик.
УПЛ. 5-й тур
Кривбас – Полісся – 0:1
Гол: Гайдучик, 80