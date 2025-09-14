Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився думками щодо невдалих результатів команди на старті нинішнього сезону. Відзначимо, що «вовки» програли шість останніх матчів.

«Зараз сплю трохи довше, але не набагато. Поразки не залишають спокою. Постійно обдумуємо та аналізуємо ситуацію разом із тренерським штабом. Адже ми вже не футболісти, а тренери. Поразки бувають різні. Були матчі, які ми програли по грі, а бували ігри, в яких ми зовсім не заслуговували на поразку.

Але для нас це передусім досвід. Немає жодних підстав стверджувати, що ми всі шість ігор програли без шансів. Ми приймаємо ці поразки, бо це футбол. Сподіваюся, що в майбутньому таких помилок не буде і ми зможемо здобувати перемоги у подібних матчах».