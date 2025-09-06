Кривбас підписав еквадорського півзахисника
Жоель Майя продовжить кар'єру в Україні
близько 1 години тому
Криворізький Кривбас офіційно повідомив про підписання 19-річного атакувального півзахисника з Еквадору Джоеля Майю. Про це повідомляє прес-служба клубу.
«Вітаємо Джоеля у нашій великій червоно-білій родині!», – йдеться у повідомленні.
Згідно з офіційними даними, футболіст виступатиме за команду на правах оренди до завершення сезону 2025/26.
Цього літа криворізький клуб активно зміцнював склад, зробивши ставку на американський ринок і підписавши відразу кількох гравців, переважно з Венесуели. У результаті в основній обоймі Кривбасу вже вісім представників Латинської Америки.
Після чотирьох зіграних турів чемпіонату України Кривбас займає четвертий рядок таблиці, набравши дев'ять очок.
Раніше повідомлялося, що вихованець Динамо залишив Оболонь.
