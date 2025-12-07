Велетень отримав серйозне пошкодження на тренуванні Полісся
Футболіст пропустить кілька місяців
40 хвилин тому
Владислав Велетень/фото: Полісся
Півзахисник Полісся Владислав Велетень зазнав серйозного пошкодження на тренуванні напередодні. За підсумками медогляду виявлено перелом малогомілкової кістки, а також розрив синдесмозу та дельтоподібної зв'язки.
Вже ввечері гравця успішно прооперували. За інформацією пресслужби житомирського колективу, період відновлення може тривати приблизно чотири місяці.
Один із ключових футболістів поточного сезону встиг провести 15 матчів, відзначившись трьома результативними ударами та чотирма гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 600 тисяч євро, а чинна угода з клубом розрахована до кінця червня 2029 року.
