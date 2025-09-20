У шостому турі Української Прем'єр-ліги Полісся на своєму полі обіграло Кудрівку з рахунком 2:0.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, а господарі змогли вийти вперед лише після перерви. На 57-й хвилині рахунок відкрив Владислав Велетень, а ближче до фіналу зустрічі гол забив Микола Гайдучик.

Перемога дозволила Поліссю наблизитися до лідерів та піднятися на четверте місце у турнірній таблиці з дев'ятьма очками. Кудрівка займає одинадцяту сходинку, маючи сім очок в активі.

УПЛ. 6-й тур

Полісся – Кудрівка – 2:0

Голи: Велетень, 57, Гайдучик, 82