Павло Василенко

Травма, яку в кінці матчу третього туру УПЛ проти Зорі отримав захисник Полісся Борис Крушинський, виявилася серйознішою ніж очікувалося.

За інформацією ТаТоТаке, ушкодження задньої поверхні стегна змусить 24-річного футболіста пропустити до місяця. У найкращому випадку Крушинський повернеться на поле у матчі 7-го туру проти Кривбасу (19 вересня).

Наразі Полісся посідає п’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі шість очок.

У четвертому турі чемпіонату України житомирська команда на виїзді зіграє з донецьким Шахтарем (29 серпня).