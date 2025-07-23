Полісся оголосило заявку на матчі з Санта-Коломою
Руслан Ротань визначив склад на старт Ліги конференцій
близько 1 години тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань оголосив заявку команди на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти андоррської Санта-Коломи.
Перший поєдинок відбудеться у четвер, 24 липня, на виїзді. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.
До заявки увійшов 21 футболіст:
Воротарі:
Олег Кудрик, Євген Волинець, Віктор Уліганець
Захисники:
Анді Хадрой, Лукас Тейлор, Данило Бескоровайний, Богдан Михайличенко, Сергій Чоботенко
Півзахисники:
Едуард Сарапій, Таллес, Олександр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефі, Олексій Гуцуляк, Олександр Андрієвський, Ярослав Караман, Борис Крушинський, Максим Мельниченко
Нападники:
Олександр Філіппов, Андре Гонсалвеш, Микола Гайдучик
Поділитись