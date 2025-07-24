Сьогодні, 24 липня, житомирське Полісся проведе свій перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де суперником стане андоррська Санта-Колома.

Напередодні зустрічі наставник української команди Руслан Ротань дав коментар пресі, зокрема, торкнувшись теми капітанства у новому сезоні. Він заявив, що пов’язка залишиться в Руслана Бабенка.

«У жодному разі не зміниться. Я не бачу проблем – ні ментальних, ні якихось інших. Колектив чудовий. Коли я прийшов, сказав: Ми нічого радикально міняти не будемо. У нас хороший капітан, хороші віце-капітани, гравці, які можуть повести за собою.

Найважливіше зараз – це зіграність та покращення взаєморозуміння. Ми працюємо лише місяць, і цього мало. Проте я вдячний гравцям – вони дуже якісно сприймають інформацію, максимально сконцентровані на тренуваннях та голодні до вимог. Це – головне», – сказав Ротань.