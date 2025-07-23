Михайло Цирук

У четвер, 24 липня, житомирське Полісся відкриє для себе новий сезон поєдинком другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Санта Коломи з Андорри. Минулого року єврокубковий дебют вовків вийшов невдалим, однак цього разу шанси здобути перші бали на європейській арені будуть набагато вищими, адже з суперником відверто пощастило. Пропонуємо до вашої уваги анонс дебютного матчу Руслана Ротаня на чолі житомирян.

Якщо не проходити цього суперника, то якого?

Єврокубковий дебют Полісся минулого сезону приніс відверте розчарування. Команда, що декларувала серйозні амбіції на міжнародній арені безславно зазнала двох поразок від Олімпії з Любляни (0:2; 1:2) та завершила свій шлях, навіть не встигнувши його нормально розпочати.

Таким чином у двох в історії матчах єврокубків Полісся наразі не набрало жодного балу, проте тепер ситуація просто зобовʼязана змінитися. Перший суперник підопічних Руслана Ротаня в новому євросезоні визначався в протистоянні Санта Коломи з віцечемпіоном Боснії та учасником 1/8 фіналу попереднього сезону ЛК Борацом, і бронзовий призер чемпіонату Андорри несподівано пройшов далі.

У першому матчі першого кваліфай-раунду на чужому полі андоррці просто знищили суперника з рахунком 4:1. У матчі-відповіді Санта Колома поступилася 0:2, однак здобутого запасу міцності вистачило для проходу далі, тож суперником Полісся стала саме Санта Колома, і це буде перша в історії зустріч української команди з представником Андорри.

Цікаво, що цього літнього міжсезоння Полісся поводило себе зовсім не так, як зазвичай. Останніми роками ми звикли, що житомиряни, користуючись неабиякими фінансовими можливостями, підписують нових футболістів пачками, однак зараз, з приходом Руслана Ротаня, чогось подібного не відбулося.

Нападники Микола Гайдучик, придбаний у рівненського Вереса, а також вільний агент з Олександрії Олександр Філіпов стали єдиними новачками вовків влітку. Вочевидь, у клубі вирішили, що Ротань зможе побудувати команду під свій стиль та бачення футболу й з тих виконавців, що є в нього у наявності, тож побачимо, наскільки швидко це йому вдасться та чи вдасться взагалі.

Як і всі інші українські учасники єврокубків, результати Полісся на літніх зборах не вражали. Команда здобула дві перемоги у семи матчах - над австрійськими Бад Леонфельденом (5:1) та Хорном (3:1). З позитивного - програв житомирський клуб лише одного разу, у матчі проти Дунайської стреди (0:3), а з братиславським Слованом (1:1), чеською Младою Болеслав (2:2), австрійським Штурмом (0:0) та угорською Академією Пушкаша (1:1) розписали мирову.

Що ж, раз із суперником так пощастило - однозначно треба проходити. Звісно, враховуючи небагатий єврокубковий досвід житомирського клубу, вимагати розгрому, чи якогось надзвичайно впевненого проходу не будемо. Однак хоча б якось пролізти суперника з Андорри - це обовʼязковий мінімум, який підопічні Руслана Ротаня мають виконати в цьому євросезоні.

У матеріалі використані фото Getty Images, ФК Полісся