Головний тренер Полісся Руслан Ротань поспілкувався із представниками ЗМІ напередодні стартового поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти андоррської Санта-Коломи.

«Майбутні перемоги куються на тренуваннях і це переноситься в ігри. Нам відступати нікуди. Ми хочемо бути корисними для України. Коефіцієнт – дуже важлива річ. Це тільки мотивує. Концентрація, 100% зібраність і ми до цього готові.

В нас є конкуренція, обойма велика. Сьогодні хтось сильніший, завтра буде навпаки. Потрібно 100% віддаватися на тренуваннях. У матчах проти Санта-Коломи повинні бути максимально агресивними, злими і голодними до результату. Підготовка на зборах була якісною – дякуємо керівництву. Зіграли, як мінімум, 5 матчів з учасниками європейських турнірів. Це були класні спаринги, якими ми готували себе до кваліфікації.

Сьогодні будь-яка команда, якщо працювати над цим, подолає 1-2 зону. В сучасному футболі проблема в 3-й зоні. Головне – це концентрація і голодна ідея до голів. Це ментально пропрацьовується в голові. Коли чогось сильно хочеш – ти цього досягнеш», – заявив Ротань перед грою.