Полісся зіграло внічию з Вересом у матчі УПЛ
Голами у зустрічі відзначилися Андрієвський та Шарай
близько 9 годин тому
Полісся поділило очки з Вересом у домашньому поєдинку чемпіонату України.
Житомирці вийшли вперед на 34-й хвилині після голу Олександра Андрієвського. Верес відігрався до перерви завдяки влучному удару Владислава Шарая. У другому таймі господарі володіли перевагою, проте змінити рахунок не змогли.
УПЛ. 22-й тур
Голи: Андрієвський, 34 – Шарай, 45
Після цього туру Полісся має 43 очки та посідає третє місце в таблиці. Верес з 24 балами йде на 11-й позиції.
Шість голів та вилучення тренера. Оболонь та Зоря поділили очки у матчі УПЛ.
