Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі нового скандалу. Британська правозахисна організація FairSquare подала офіційну скаргу до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), звинувативши футбольного функціонера у порушенні принципу політичного нейтралітету.

У заяві стверджується, що Інфантіно неодноразово демонстрував політичну підтримку президенту США Дональду Трампу, що, на думку авторів скарги, суперечить Кодексу етики МОК. FairSquare заявляє про п'ять випадків можливих порушень і стверджує, що має переконливі докази.

Одним із ключових епізодів називають ситуацію з нападником збірної США Фоларіном Балогуном. За версією організації, після втручання Трампа Інфантіно скасував дискваліфікацію футболіста перед матчем із Бельгією. Також у скарзі йдеться про нібито просування президентом ФІФА фанатського сайту, пов'язаного з адміністрацією США.

Подібне звернення FairSquare раніше направляла до комітету з етики ФІФА, а згодом його підтримали Норвезька футбольна асоціація та окремі депутати Європарламенту. Президент МОК Кірсті Ковентрі вже підтвердила, що організація розгляне подану скаргу.