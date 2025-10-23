Колишній тренер Колоса Ярослав Вишняк у ексклюзивному інтерв'ю Xsport перед матчем другого туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо поділився аналізом ігрової кризи киян.

Складне питання, адже ми не знаємо, що коїться всередині клубу. В першу чергу, кидаються в очі проблеми у захисті. Кияни не почали віддавати виграшні матчі і це є проблема. Востаннє Динамо не пропускало в другому матчі з Маккабі Т-А. Мені здається, що причина нестабільності полягає в тасуванні захисників. На кожен матч виходить нове поєднання гравців. З різних причин гравці випадають. Так само в опорній зоні постійна ротація не додає стабільності. Можна констатувати стабільність в результатах напряму залежить від стабільності в кожній ланці. Нема розуміння, втрата концентрації, яка призводить до помилок.

Через подібні ситуації проходять в кожній команді. Погано, що це стає надбанням громадськості. Команда може бути частково абстрагована від цього, бо якщо фокус тримати на зовні, то зовсім не буде часу думати про футбол.

Шовковський тримається на імені? Як тренер можу тільки висловити слова підтримки Олександру Володимировичу, для якого це перший самостійний досвід роботи тренером. Шовковський для себе вперше опинився в тих умовах, коли потрібно приймати рішення, які впливатимуть на долю команди. Найпростіше всього поливати брудом і хейтити. Ситуаці не настільки безнадійна, що з неї нема виходу. Вимагати максимуму за наявних у Динамо можливостей – питання риторичне. Одна справа, коли тренуєш сформованих футболістів переважно і зовсім інша, коли потрібно чекати, поки хтось вистрілить, якщо вдасться. Є непогані гравці за мірками УПЛ, але ми не можемо обєктивно їх оцінити у внутрішньому чемпіонаті.