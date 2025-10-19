Третя поразка поспіль. Долю матчу ЛНЗ – Колос вирішив пенальті
У поєдинку було забито один м’яч
близько 2 годин тому
Фото - ФК ЛНЗ
У матчі дев’ятого туру Української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ на своєму полі приймав ковалівський Колос. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
На 75-й хвилині пенальті реалізував Проспер Обах. Відзначимо, що Колос зазнав третьої поразки поспіль.
Наразі ЛНЗ займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок. Колос розташувався на сьомій позиції з 14 балами.
УПЛ, 9-й тур
ЛНЗ – Колос – 1:0
Гол: Обах, 75 (пенальті).